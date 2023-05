25 Jahre Kunst im Amtsgericht

Neue Kunst zieht ins Amtsgericht Schwetzingen ein: Vernissage dieser Ausstellung mit der Heidelberger Künstlerin Birgit Sohl ist am Montag 8. Mai, um 19 Uhr.

Zu einem Grußwort von Landrat Stefan Dallinger und einem Rundgang durch die Ausstellung laden die Initiatoren dieser Kunstreihe ein, des Weiteren ist vom 9. Mai bis 7. Juli die Ausstellung zu den Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, Freitag, 8 bis 14 Uhr) zu sehen. Die dänische Künstlerin, die auf dem Kohlhof in Heidelberg lebt, arbeitet als selbständige und freischaffende Künstlerin, heißt es in einer Pressemitteilung. Malerei, Skulpturen und Kunst am Bau sind ihre Themen, in Schwetzingen wird ausgesuchte Malerei zu sehen sein. zg