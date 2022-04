27-Jähriger in U-Haft

Das hat sich für die Ermittler der Polizei und der Staatsanwaltschaft mal richtig gelohnt: Am Karfreitag wurde ein 27-jähriger Schwetzinger vorläufig festgenommen, nachdem Beamtinnen und Beamte des hiesigen Polizeireviers bei der Vollziehung eines Durchsuchungsbeschlusses in seiner Wohnung insgesamt gut zwei Kilogramm Amphetamine und weitere drei Kilo Marihuana aufgefunden hatten. Das teilten die zuständige Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstagnachmittag mit.

Aufgrund der großen Menge an sichergestellten Betäubungsmitteln bestand der dringende Verdacht des Handeltreibens. Der 27-Jährige wurde nach Beantragung eines Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft am Samstag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ dann auch den entsprechenden Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Haftanstalt eingewiesen.

Hintergründe werden ermittelt

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Ermittlungsdezernats Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Bei dem Verhafteten handelt es sich übrigens um einen deutschen Staatsbürger. pol

