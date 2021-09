28-Jähriger flüchtet mit Roller vor der Polizei

Schwetzingen. Weil er nicht von der Polizei kontrolliert werden wollte, ist ein 28-Jähriger am frühen Samstagnachmittag mit seinem Roller vor den Beamten geflüchtet. Auf seiner Flucht durch die Westendstraße, mussten nach Angaben der Polizei mehrere Personen dem Roller ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Letztendlich gelang es dem Rollerfahrer an einem engen Fußweg die Streife abzuschütteln. Aufgrund von Ermittlungen war es den Beamten aber möglich den Rollerfahrer an seiner Wohnanschrift zu finden.

