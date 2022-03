28-jähriger tödlich verlunglückt – Mehrere Motorradunfälle am Wochenende

Schwetzingen/Region. Bei einem Unfall ist am Wochenende ein 28-Jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Es war nur einer von gleich mehreren schweren Verkehrsunfällen mit Motorrad-Beteiligung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 28-Jährige wurde auf der Landesstraße 595 zwischen Neckarwimmersbach und Pleutersbach tödlich verletzt. Bei einem Zusammenstoß eines 61-jährigen Kraftradfahrers auf der A5 bei St. Leon-Rot erlitt dieser schwere Verletzungen. Zwei Biker im Alter von 31 und 36 Jahren wurden in Schwetzingen und Waldwimmersbach leicht verletzt.

Es kommt am Wochenende zu mehreren Verkehrsunfällen, an denen Motorradfahrer beteiligt sind, zwischen Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Bei einem Zusammenstoß in Ketsch entstand lediglich ein Sachschaden.

Die Polizei führt regelmäßig Schwerpunktkontrollen an Streckenabschnitten durch, die besonders beliebt bei Motorradfahrern sind. So wollen sie Verkehrsunfällen reduzieren. Weitere Aktionen sind bereits in Planung.