2G auf der Schlittschuhbahn

Nachdem bekannt wurde, dass am Donnerstag, 11. November, die Schlittschuhbahn auf dem Schlossplatz öffnen wird, fragten viele Leser, auch in den sozialen Medien, nach den genauen Bedingungen für einen Besuch. Organisator Ali Ghawami hat diese nun auf Anfrage der Redaktion erklärt. „Nach aktuellem Stand wird es eine 2G-Regel geben. Schüler bis 17 Jahre mit Schülerausweis erhalten ebenfalls Zugang.“ Außer beim Essen und Trinken an den Stehtischen werde eine Maskenpflicht gelten. Zusätzlich wird es eine Obergrenze für die Besucherzahl geben, aber es müssen keine Zeitfenster vorab gebucht werden. Allerdings ist die Registrierung per Luca-App oder über ein handschriftliches Formular verpflichtend.

Die Schlittschuhbahn wird Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet sein. Der Zutritt kostet 3 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene. Leihschlittschuhe kosten gegen Hinterlegung eines Pfands 3 Euro. Für 2 Euro pro Kufe können Besucher mitgebrachte Schlittschuhe schleifen lassen. lh