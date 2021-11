2G-Regel bei Schlachtfest

Es ist endlich wieder so weit: Das Schlachtfest der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) steht an. Am Samstag, 13. November, ab 11 Uhr sind wieder alle Freunde au nah und fern zum Schlemmen ins Lutherhaus nach Schwetzingen eingeladen, schreibt Stadtrat Carsten Petzold in der Einladung der Freiwähler.

Für den einmaligen Beitrag von 13,50 Euro werden unter anderem Wellfleisch, Leberknödel, Sauerkraut, Wurstsuppe, Leber-, Grieben- und Bratwürste, Kartoffelwurst, Schweinemett, Griebenschmalz und Hausmacherwurst geboten. Es gilt wieder „all you can eat“ (alles, was du zu essen schaffst), bis das Buffet geputzt ist. Für den Nachmittag stehen Hefe- und Nusskranz zur Verfügung. Die Schwetzinger Freien Wähler sorgen zudem für ausreichend gepflegte Getränke.

Aus organisatorischen Gründen findet für die Veranstaltung die 2G- Regel Anwendung. Also Einlass ist nur für Geimpfte und Genesene. Die entsprechenden Nachweise sind mitzubringen und vorzulegen. cp