30 Unfälle auf Schulwegen - Polizei bittet Eltern um Mithilfe

Rhein-Neckar-Kreis. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 13. September, weist die Polizei auf die Gefahren des Schulwegs hin. Im letzten Jahr gab es insgesamt 30 Unfälle auf Schulwegen im Rhein-Neckar-Kreis, davon zehn in Mannheim und fünf in Heidelberg. Während es dabei keine Todesfälle gab, wurden drei Schüler schwer und 29 leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um solche Unfälle zu verhindern, bittet die Polizei Eltern und Angehörige von Schulkindern um Mithilfe. So soll es hilfreich sein, den Schulweg mehrmals gemeinsam mit den Kindern abzugehen und dabei auf mögliche Gefahren und Probleme hinzuweisen. Außerdem weist die Polizei auf die kostenlosen Beratungsangebote von Jugendverkehrsschulen zu den Themen Fahrradhelm und dem passenden Kindersitz hin. Die Polizei wird im Rahmen der Aktion „Sicherer Schulweg“ zudem mit intensiven Kontrollmaßnahmen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zusätzlich zum Schutz von Schulkindern beitragen.