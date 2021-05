300 000 Impfungen durch Impfzentren und Mobile Impfteams

Rhein-Neckar-Kreis. Am Pfingstwochenende wurde durch eines der drei Impfzentren, die das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis im Auftrag des Landes Baden-Württemberg betreibt, die 300 000 Impfung verabreicht. Wie das Landratsamt mitteilt, haben exakt 204 461 Personen über die drei Impfzentren und die Mobilen Impfteams (MIT) mittlerweile ihre Erstimpfung erhalten sowie 99 497 Personen ihre Zweitimpfung (Stand: 24. Mai abends). Letztere gelten als „durchgeimpft“ und mit einem guten Schutz gegen einen schwereren Covid-19-Infektionsverlauf ausgestattet. Die insgesamt 303 958 verabreichten Impfdosen verteilen sich auf die Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer (216 472), AstraZeneca (45766) und Moderna (41720).

In der Gesamtzahl der knapp 304 000 Impfungen sind auch diejenigen enthalten, die durch die Mobilen Impfteams (MIT) durchgeführt wurden – insgesamt waren das bislang 47692. Erst vor rund drei Wochen hatte Landrat Stefan Dallinger einem Impfling zur 250 000 Impfung gratuliert. „In den vergangenen acht Tagen haben wir im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg, in den beiden Kreisimpfzentren (KIZ) in Weinheim und Sinsheim sowie über die Mobilen Impfteams (MIT) ziemlich genau 20 000 Impfungen verabreicht“, informiert der ärztliche Leiter der Impfzentren, Christoph Schulze. Damit sei man allerdings weiterhin nicht bei einer Maximalauslastung angelangt. Die vom baden-württembergischen Sozialministerium am Samstag veröffentlichte Mitteilung, dass kaum noch Ersttermine vergeben werden können, weil die ins Land gelieferten Impfdosen für die Zweitimpfungen gebraucht werden, treffe leider auch auf den Rhein-Neckar-Kreis zu.

Umso wichtiger sei es, dass Personen, die anderweitig – etwa in einer Arztpraxis – einen Impftermin vereinbart oder wahrgenommen haben, ihren gebuchten Termin im Impfzentrum stornieren, sofern sie wissen, dass sie ihn nicht wahrnehmen werden. „Bitte lassen Sie Ihren gebuchten Termin nicht einfach verstreichen, denn anderenfalls werden so eigentlich freie Termine blockiert“, appelliert Schulze.

Die bislang 303.958 Impfungen verteilen sich wie folgt:

ZIZ gesamt: 164.212

KIZ Weinheim gesamt: 62.015

KIZ Sinsheim gesamt: 30.039

MIT gesamt: 47.692

Gesamt total: 303.958

Weitere Informationen zu den Impfzentren finden sich unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfzentren

