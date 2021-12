300 Menschen erhalten am 25. Dezember in der Wollfabrik ihre Spritze

Schwetzingen. Mal wieder war es ein Weihnachten der besonderen Art. Wer gehofft hatte, dass der dunkle Schleier über dem Fest der Liebe verschwinden würde, wurde schon vor Monaten eines Besseren belehrt. Omikron, Delta und die fünfte Welle machen keine Pause. Somit geht der Widerstand gegen Covid-19 ebenfalls weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar, das Deutsche Rote Kreuz, Ärzte, Helfer und Mitarbeiter der Wollfabrik in Schwetzingen schufteten auch an den Feiertagen pausenlos.

An Heiligabend wurde getestet, damit Familienessen bedenkenloser stattfinden können, und am ersten Weihnachtsfeiertag wurden 300 Personen geimpft. „Dieser Tag war ein voller Erfolg“, resümierte Joachim Schulz, Betreiber der Wollfabrik. „Wir waren ausgebucht, arbeiteten in zwei Schichten und das ist an Feiertagen nicht selbstverständlich, deswegen möchte ich alle Helfer für ihren Einsatz loben, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.“

Doch wer lässt sich an Feiertagen eigentlich impfen, anstatt daheim das nächste Menü zu genießen? Michael Malzacher zum Beispiel. Er saß am frühen Abend auf dem Stuhl, ließ sich beraten und bekam dann die Spritze. „Ich habe mich entschieden, mich heute impfen zu lassen, um mich noch einen Tag zu schonen. So falle ich bei möglichen Neben- oder Nachwirkungen bei der Arbeit nicht aus.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unser Reporter lässt sich boostern

Auch ich habe mich für den 25. Dezember angemeldet. Das war aber keine gezielte Auswahl. Normalerweise wäre ich erst Ende Januar in Mannheim an der Reihe gewesen. Über das Portal des Rhein-Neckar-Kreises habe ich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nach einem neuen Termin in meiner Wahlheimat Schwetzingen geschaut und siehe da: Kurz nach 16.30 Uhr war es am Samstag soweit. Von meinen Familienmitgliedern oder Freunden wurde mir häufig die Frage gestellt: „Am ersten Weihnachtsfeiertag? Muss das sein?“

Nun ja, was ist in diesen Tagen schon normal und so wurde ich nach der Aufnahme meiner persönlichen Daten kurz beraten und bekam meinen Impfstoff. Alles lief problemlos, keine Nachwirkungen und ruckzuck vorbei, sodass ich am Abend dann doch den nächsten Schmaus genießen konnte.

Übrigens: In Schwetzingen war an den Feiertagen auch ein Impfling aus Brandenburg an der Havel. Das sind über 435 Kilometer Luftlinie. Die geimpfte Person war aber auf Familienbesuch und hat die Zeit genutzt und gleichzeitig auch noch seinen Teil beigetragen, um an den folgenden Weihnachtsfesten möglicherweise wieder etwas mehr Normalität genießen zu können.