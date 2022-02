31-Jähriger missachtet Ampel

Die Polizei konnte am Freitag genauere Angaben zu dem Unfall machen, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Schwetzingen und Hockenheim, direkt an der Anschlussstelle zur Umfahrung nach Ketsch/Brühl, ereignet hatte (wir berichteten).

Demnach fuhr ein 31-Jähriger mit seinem VW-Polo von Schwetzingen nach Hockenheim und missachtete augenscheinlich an der genannten Kreuzung die rote Ampel. Er stieß mit einem nach links abbiegenden Skoda zusammen. Anschließend kollidierte der Polo mit einem Dacia, der in Richtung Schwetzingen fuhr. Sowohl der Polo als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Ein Rettungswagen versorgte die Fahrer aller beteiligten Pkw. Über die Art und Schwere möglicher Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei, Telefon 06202/28 80 entgegen. pol

