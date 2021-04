Schwetzingen. Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall am Dienstag um 19.30 Uhr wurde ins Krankenhaus nach Mannheim eingeliefert worden. Der Fahrer einer Suzuki war von der Friedrichsfelder Landstraße auf die B 36 in Richtung Mannheim abgebogen. Beim Einfahren auf die B 36 wechselte er zum Überholen auf den linken Fahrstreifen. Dabei geriet er laut Angaben der Polizei in den Grünstreifen, schleuderte zurück und stürzte, wonach er auf dem rechten Beschleunigungsstreifen zum Liegen kam.

Nachdem ein Notarzt die Erstversorgung übernommen hatte, wurde der 31-Jährige mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.