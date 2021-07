34-Jähriger bei Schlägerei verletzt – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen. Bei einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Laut der Mitteilung kam es gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen im Bereich der Breslauer Straße in Schwetzingen zu der Auseinandersetzung.

Nach Aussagen zweier Zeuginnen wurde eine dreiköpfige Personengruppe von einer weiteren Gruppe bislang unbekannter Personen angegriffen. Ein 34-jähriger Mann habe dabei „blutende Verletzungen“ am Kopf und im Gesicht erlitten. Die vermeintlichen Angreifer flüchteten im Anschluss in Richtung Bahnhofsanlage.

Das Polizeirevier Schwetzingen bittet Zeugen, sich unter Tel.: 06202 2880 zu melden.