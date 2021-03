Kreis. Kräftig an den Millionen gerüttelt, doch den Jackpot knapp verpasst: Ein Tipper aus dem Rhein-Neckar-Kreis war bei der Ziehung am Freitagabend drauf und dran, 47 Millionen Euro zu gewinnen, allerdings fehlte ihm die zweite richtige Zusatzzahl. Für den Treffer im zweiten Rang gibt es trotzdem stolze 352.000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Tipper verzeichnete für die Eurojackpot-Ziehung am Freitag (5. März) die fünf Gewinnzahlen 9, 23, 34, 40 und 42. Auch die Zusatzzahl 1 der europäischen Lotterie stand auf seiner Spielquittung. Damit war der Tipper auf dem besten Weg, den mit 47 Millionen Euro gefüllten Gewinntopf zu knacken. Zum Millionen-Coup fehlte allerdings die zweite Zusatzzahl. Im finnischen Helsinki fiel die 4 statt der vorausgesagten 8 aus der Ziehungstrommel. Damit erzielte der Spielteilnehmer einen Treffer im zweiten Gewinnrang, der exakt 351.855,30 Euro einbringt. Die gesamte Summe wird steuerfrei ausbezahlt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren