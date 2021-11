Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 3G am Arbeitsplatz 3G am Arbeitsplatz: Wirtschaft in der Region kritisiert neue Vorgaben

Kontrolle im Betrieb: Ein Mitarbeiter blickt in einem Produktionsgebäude einer bayerischen Bäckereikette auf das Ergebnis für einen Corona-Schnelltest eines Kollegen.