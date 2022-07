Mit Karlheinz Ott ging ein verdienter und zuverlässiger Aktivposten der Stadtgärtnerei Schwetzingen jetzt in den Ruhestand. „Genauer gesagt ist es der Übertritt in die Freizeitphase der Altersteilzeit“, konkretisierte Bürgermeister Matthias Steffan in der kleinen Feierstunde.

Karlheinz Ott stand 40 Jahre in Diensten der Stadt. Die Lücke, die er hinterlassen wird, sei riesig, hörte Ott

