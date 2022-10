40 Jahre im Dienst der Patienten

1982 wurde die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (GfBK) in Heidelberg gegründet. Als gemeinnütziger Verein sahen die Gründer es als ihre Aufgabe an, die ergänzende Perspektive der Naturheilkunde in der Onkologie zu verankern. Schwerpunkt war und ist bis heute die Information und Beratung der Betroffenen. Doch schnell war klar, dass auch Kollegen, Therapeuten aller Fachrichtungen sowie die breite Öffentlichkeit von dem breit gefächerten Informationsdienst profitieren können. Am Samstag, 15. Oktober, 10 bis 18 Uhr, feiert die GfBK ihr 40-jähriges Bestehen im Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses.

Angesichts komplexer, weitreichender Therapieentscheidungen kann es für Patienten wichtig sein, eine unabhängige, gleichwohl kompetente Beratungsinstanz an der Seite zu wissen. Und hier ist die GfBK treu ihrem Motto „menschlich, ganzheitlich, unabhängig“ bis heute zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die ganzheitliche medizinische Perspektive eröffnet Handlungsmöglichkeiten, die auch dem Patient eine – wenn auch durch die Krankheit beschränkte – Selbstbestimmung ermöglichen und Ansatzpunkte für gesundheitsförderndes Handeln selbst angesichts der Krebserkrankung bieten. „Akzeptiere die Diagnose, akzeptiere niemals die Prognose.“ Dieser Satz des langjährigen Vorstandsmitglieds Doktor Ebo Rau, der vor vielen Jahren selbst schwer an Krebs erkrankt war, hat vielen Menschen Mut gemacht. Es erfordert Mut, eigene Schritte auf dem Weg zur Gesundheit zu machen, die eigene Geschichte nicht als unabänderlich zu betrachten. So kann auch im Feld der Krebsmedizin Hoffnung entstehen, die von Mensch zu Mensch weitergegeben wird.

Das soll auch bei der Veranstaltung am Samstag in Schwetzingen erfahrbar werden. Es ist eine Gelegenheit, sich vor Ort über die Arbeit der GfBK zu informieren, die Menschen, die diese Arbeit tragen kennenzulernen und sich selbst von der Kompetenz und Seriosität, die Patienten der Gesellschaft regelmäßig bestätigen, zu überzeugen. Die Veranstaltung wendet sich an alle interessierten Personen. Um Anmeldung wird gebeten – entweder unter www.biokrebs-kongress.de oder per E-Mail an anmeldung@biokrebs.de. Die Teilnahmegebühr (inklusive Eintrittskarte für den Schlossgarten) beträgt für Nichtmitglieder 90 Euro und für GfBK-Mitglieder 80 Euro. zg