45-jähriger Exhibitionist entblößt sich in Schwetzingen vor Teenagerinnen

Schwetzingen. Zwei 16 und 18 Jahre alte Teenagerinnen und eine weitere junge Frau sind am vergangenen Freitag in Schwetzingen sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden gegen 12.10 Uhr in der Carl-Theodor-Straße unterwegs, als sich ein 45-Jähriger vor ihnen und einer weiteren jungen Frau entblößt haben soll.

Die dritte Geschädigte hatte den Tatort jedoch vor Eintreffen der Polizei bereits wieder verlassen. Die Polizei bittet die junge Frau – und weitere potenziell Opfer –, sich unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.