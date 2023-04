50 Jahre Rhein-Neckar-Kreis auf 64 Seiten

Schwetzingen/Region Rhein-Neckar. Für manchen dürfte der Rhein-Neckar-Kreis ein relativ „unbekanntes Wesen“ sein. Dabei ist er seit seiner Gründung im Jahr 1973 der bevölkerungsstärkste Landkreis in Baden-Württemberg. Aber wer weiß schon, welche 54 Kommunen ihm angehören oder dass im RNK 555 000 Menschen leben? Was macht eigentlich das Landratsamt? Und warum hat es seinen Hauptsitz in Heidelberg, obwohl die Stadt (genau wie Mannheim) gar nicht zum Rhein-Neckar-Kreis gehört? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die 64-seitige Beilage, die heute in der Schwetzinger Zeitung und den Weinheimer Nachrichten erschienen ist, die ab sofort auch kostenlos zum digitalen Durchblättern zur Verfügung steht.

Beim Lesen wird schnell deutlich, dass der Rhein-Neckar-Kreis für viele wichtige Lebensbereiche der Bürger zuständig ist. Das geht weit über die Kfz-Zulassungsstellen und das Job-Center hinaus. Das Aufgabenspektrum reicht von der Abfallentsorgung und Energieerzeugung der AVR über die wohnortnahe Krankenversorgung und Pflege der GRN Gesundheitszentren bis zur beruflichen Bildung, dem ÖPNV und wichtigen Infrastrukturmaßnahmen wie dem schnellen Internet - um nur einige zu nennen.

Die Beilage will aber nicht nur informieren, sondern auch unterhalten: Ein (gar nicht so einfaches) Quiz mit 50 Fragen rund um den Rhein-Neckar-Kreis und seine Kommunen ist darin ebenso zu finden wie die „Top 10“ der Sehenswürdigkeiten im Kreis. Interviews mit dem aktuellen Landrat Stefan Dallinger (Hirschberg), der erklärt, warum er aus der Kreisverwaltung eine „Konzernzentrale“ gemacht hat, und seinem Vorgänger Dr. Jürgen Schütz (Weinheim), der auch zu aktuellen Themen viel zu sagen hat, runden die Beilage ab. Viel Spaß beim Lesen!