50. Vereinsgeburtstag im Sommer feiern

Schon vor Veranstaltungsbeginn war klar, dass die Jahreshauptversammlung beim 1. Budo-Club Schwetzingen anders wird als gewohnt. Corona-bedingt war die Teilnehmerzahl recht überschaubar und selbst Clubchef Jürgen Pfau war aufgrund eines positiven Tests nur virtuell mit dabei. Vize Jürgen Marcinkowski bewies sich als Versammlungsleiter und eröffnete den Abend im Welde-Stammhaus mit dem Bericht des Vorstandes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser bestand in erster Linie aus der Danksagung an alle, die in dieser komplizierter gewordenen Welt dem Verein weiter die Treue gehalten haben. Ohne diese stünde der Club nicht da, wo er sich heute befindet. Außer den Offiziellen gilt das für die vielen Trainer aus den jeweiligen Abteilungen, die selbst unter widrigsten Umständen das Menschenmögliche getan haben, um wenigstens etwas sportliche Sonne in die dunkelsten Stunden zu bringen. Die Übungsstunden können allmählich wieder im normalen Trainingsalltag durchgeführt werden.

Petra Carrera neue Schriftführerin

Da erscheint der Ausblick in dieses Jahr wie eine Fata Morgana, denn im Sommer soll erstmals wieder richtig gefeiert werden. Der Budo-Club hat dafür einen driftigen Grund: Immerhin feiert er seinen 50. Vereinsgeburtstag. Am 16. Juli ist es in der Nordstadthalle so weit. Es wird ein denkwürdiger Tag voller Emotionen und Überraschungen werden. Dort sind auch die Mitgliederehrungen für die vergangenen beiden Jahre eingebunden. Außerdem ist für den 3. Dezember das „Schneemannturnier“ vorgesehen, das es bereits seit 25 Jahren gibt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachdem die Ressortleiter ihre sportlich überschaubaren Berichte abgegeben hatten, ebenso Kassierer und Kassenprüfer, waren die turnusmäßigen Neuwahlen an der Reihe. Alle Mandatsträger sind erfreulicherweise weiter im Boot. Einzige Ausnahme war die Position der Schriftführerin, die jetzt von Petra Carrera mit Leben erfüllt wird.

Nach der darauffolgenden Schließung der Versammlung saß der Großteil der Teilnehmer noch beim gemütlichen Plausch zusammen. Sie hatten sich schließlich so viel zu erzählen. ako