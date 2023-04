53-jähriger Radfahrer in Heidelberg angefahren und am Kopf verletzt

Heidelberg. Ein 53-jähriger Radfahrer ist am Freitagnachmittag in Heidelberg von einem Auto angefahren worden. Nach Polizeiangaben stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ein verständigter Rettungswagen versorgte den Radfahrer und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es kurz vor 17 Uhr auf der Karlsruher Straße. Dabei wendete ein 40-Jähriger seine Mercedes-Benz A-Klasse an der Kreuzung Saarstraße beziehungsweise Karlsruher Straße und übersah beim Wendemanöver den ihm entgegenkommenden 53-jährigen Radfahrer.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln fest. Daher wurde der 40-Jährige zum Polizeirevier gebracht, wo ihm von einem Polizeivertragsarzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Seinen Führerschein konnten die Beamten jedoch nicht beschlagnahmen, da dieser sich bereits aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes in amtlicher Verwahrung befindet.

An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es durch den Verkehrsunfall sowie dessen Aufnahme nicht.

Gegen den 40-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.