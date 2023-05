62-Jähriger schlägt in Heidelberg Mann während eines Streits ins Gesicht

Heidelberg. Ein 62-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Heidelberg im weiteren Verlauf eines Streitgesprächs einem 32-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 32-jährige Heidelberger mit seinem VW Passat zunächst mit möglicherweise überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Einbahnstraße so nahe an einem 62-jährigen Heidelberger vorbei, dass dieser zur Seite springen musste. Daraufhin entbrannte ein Streit.

Der Fahrer stellte sein Fahrzeug vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße ab und wurde dort vom Gefährdeten zur Rede gestellt und im weiteren Verlauf ins Gesicht geschlagen. Nachdem sich weitere Personen in den Streit einmischten, ergriff der Fahrer die Flucht und entfernte sich von der Örtlichkeit.