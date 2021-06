Sommer Open Air vom Theater am Puls "Das weiße Rössl" im Lockdown: Musikkomödie im Schlossgarten Schwetzingen

Das Theater am Puls in Schwetzingen kündigt seine Termine für das Sommer Open Air im Juli und August im Schwetzinger Schlossgarten an. Mit dabei: die Premiere von "Das weiße Rössl".

