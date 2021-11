Pandemie Bereits fünf Todesfälle: Corona-Ausbruch in Mannheimer Pflegeheim

Im Mannheimer Pflegeheim Haus am Park in Neckarau wütet das Coronavirus. Am Freitag wurden Infektionen bei 37 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie bei 25 Angestellten nachgewiesen. Fünf Infizierte sind bis Freitagabend verstorben.

