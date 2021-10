7-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt auf 65,5

Bürstadt Bürger können weiterhin zum Test

Ab Montag kosten Corona-Schnelltests Geld. Den Preis dürfen die Anbieter selbst festlegen. In Bürstadt verlangt die Firma Nanotrade, die das Testzentrum im Bürgerhaus betreibt, 15 Euro pro Nasenabstrich. In Biblis rechnet die Liebig-Apotheke 12,50 Euro ab. Allerdings zahlen nicht alle: Ausnahmen gelten etwa für Schwangere, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie für Menschen, die nicht geimpft werden können. Personen, die von den Kosten befreit sind, müssen dies vor dem Test nachweisen. „Wir kontrollieren das vor Ort“, sagt Patrick Krotz von Nanotrade. Alle anderen zahlen die 15 Euro am besten schon bei ihrer Anmeldung über die Homepage, so Krotz. Dies sei per EC- oder Kreditkarte sowie per Paypal möglich und einfacher online zu regeln als persönlich. Im Bürgerhaus könne zudem nur mit EC-Karte bezahlt werden – und nicht bar. Der Aufwand wäre sonst zu groß, immerhin dauert der Besuch im Testzentrum in der Regel nur zwei bis drei Minuten. DLRG beendet Engagement Völlig offen ist, wie viele Personen sich noch testen lassen, wenn dies nicht mehr kostenlos ist. „Wir warten jetzt erst einmal ab und überlegen gerade, ob wir nur noch von Montag bis Samstag öffnen und sonntags nicht mehr“, sagt Krotz. Am Wochenende haben seit Mai die Aktiven der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Lampertheim die Besucher getestet – bis zum vergangenen Wochenende. Die Ehrenamtlichen ziehen sich nun zurück, und diesen Samstag und Sonntag springt Nanotrade mit seinem Personal ein. „Um diese Zeiten dauerhaft anbieten zu können, bräuchten wir neue Mitarbeiter“, erklärt Krotz. Angesichts der unklaren Lage mit den kostenpflichtigen Tests werde sich das Unternehmen aber noch zurückhalten, was Neueinstellungen angeht, und lieber auf den Sonntag verzichten. „Da die Tests meist 24 Stunden gültig sind und wir am Samstag und am Montag wieder testen, können die Bürger das sicher überbrücken.“ Bisher ist die Auslastung nach Angaben von Patrick Krotz gut. Es gebe viele Stammkunden, die sie jede Woche sehen, und die auch signalisiert hätten, sich weiterhin testen lassen zu wollen. „Dazu gehören einige Menschen mit Impfung: Seit die Infektionen bei den Geimpften gestiegen sind, wollen sie sichergehen, dass sie das Virus nicht doch weitertragen.“ Insgesamt sei der Andrang aber schon kontinuierlich zurückgegangen, deswegen hat Nanotrade die Öffnungszeiten eingeschränkt und den Vormittag gestrichen. Ehrenamtlich geholfen Vergangenes Wochenende hat Thomas Hanselmann von der DLRG, der den Einsatz in Bürstadt seit Mai organisiert, knapp 180 Personen gezählt. „Der Bedarf war die ganze Zeit noch da, aber jetzt ist für uns der richtige Zeitpunkt aufzuhören“, sagt der Lampertheimer. Wenn der Test nun Geld kostet oder Personen nachweisen, dass sie von den Kosten befreit sind, sei der Aufwand auch höher. Über mangelnde Motivation seiner Mitglieder kann sich Hanselmann jedenfalls nicht beklagen. Sie stemmten parallel noch die Teststation in Lampertheim, die schon seit Oktober geschlossen ist. „Am Anfang habe ich gucken müssen, wie ich alle Helfer unterbringe, jetzt musste ich gucken, dass ich genug habe“, erzählt Hanselmann lachend. Ein fester Stamm von 20 DLRG-Mitgliedern hatte ehrenamtlich mit angepackt – neben dem Beruf und neben Einsätzen im Sommer. „Zwei Einsätze hatten wir während der Öffnungszeiten, aber das ging schon. Die Leute haben dann ein bisschen länger gewartet auf ihren Test.“ In Hanselmanns Augen hat sich der Einsatz auf jeden Fall gelohnt: „Die Leute waren begeistert, dass wir da sind, und haben das sehr gut aufgenommen.“ Insofern sei das Engagement sehr werbewirksam gewesen. Zudem könne die DLRG künftig weiterhin testen – etwa bei Veranstaltungen wie dem Spargellauf diesen Samstag in Lampertheim. Zahl der Abstriche schwankt In der Bibliser Liebig-Apotheke schwankt die Zahl der Tests täglich. „In der Woche sind es auf jeden Fall mehr als 50“, sagt Pharmazeutin Christa Schuchmann. „Wenn an der Schule oder im Kindergarten ein Corona-Fall auftritt, ist hier natürlich gleich viel los.“ Wie viele Personen ab Montag noch kommen, wenn der Abstrich etwas kostet, sei unberechenbar. Schuchmann rät nur, sich immer vorab dafür anzumelden. Spontan klappe es selten. Testen werde Apothekerin Birgit Mehrling auf jeden Fall weiterhin. In Bürstadt möchte Nanotrade das Angebot ebenfalls aufrecht erhalten: „So lange es irgendwie möglich ist, das Testzentrum weiter zu betreiben, wollen wir den Bürgern diese Möglichkeit bieten“, betont Patrick Krotz. Selbst wenn sein Unternehmen keinen Gewinn damit mache. Nur ein Minus sei nicht verkraftbar, dann werde das Zentrum geschlossen.

