70-Jährige überfallen

Eine 70- Jährige befuhr am Dienstag gegen 10.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Marstallstraße, als ihr durch einen unbekannten Täter ein roter Stoffbeutel aus ihrem Fahrradkorb entwendet wurde.

In Höhe der Clementine-Bassermann-Straße bog sie rechts ab und musste langsam fahren, als sie plötzlich von hinten Geräusche hörte. Beim Umdrehen sah sie, wie ein männlicher Täter, ebenfalls auf einem Fahrrad, die Stofftasche aus dem Korb entwendete und damit wegfuhr. Da sie den Täter nur noch von hinten sah, können lediglich folgende Angaben zur Personenbeschreibung gemacht werden: männlich, trug grünen Parka mit Kapuze Den Vorfall haben ein Auto- und ein Fahrradfahrer beobachtet, die die Verfolgung aufnahmen, jedoch ohne Erfolg. Der Geldbeutel, der sich in der Tasche befand, wurde kurze Zeit später ohne das Bargeld gefunden. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines dreistelligen Betrags. Zeugen, insbesondere auch der Auto- und der Fahrradfahrer, werden von der Polizei gebeten, sich beim Revier Schwetzingen, Telefon 06202/2880, zu melden. pol