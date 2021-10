700 Euro für die Notgemeinschaft eingespielt

In der „Klassik für alle“-Reihe unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl trat die bekannte Schwetzinger Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja im Lutherhaus vor vollem Saal auf. Bei der Veranstaltung, die im Rahmen des Stipendienprogramms des Deutschen Musikrats „Neustart Kultur Klassik“ und als Teil des Projektes „Orient trifft Okzident“ stattfand, das die Künstlerin in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Republik Usbekistan – ihrem Heimatland – durchführte, gab es noch ein weiteres Highlight: Konsul Ulugbek Shukurov hatte mit Plow das Nationalgericht seines Heimatlandes mitgebracht. Der Eintritt zum Konzert war frei, aber Spenden, die für die Notgemeinschaft gesammelt wurden, waren willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gespannte Ruhe herrschte, als Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer als Repräsentant der Evangelischen Kirche auf die Bühne trat und die Gäste herzlich begrüßte. „Es ist großartig, was Sie auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank“, richtete er sich an Tatjana Worm-Sawosskaja und verriet nach Begrüßung des Konsuls: „Heute erwartet Sie nicht nur 3D mit klassischer Musik, Video und Erläuterung von Hintergründen zu Komponisten und den Stücken, sondern 4D. Denn der Konsul lädt alle zur Verkostung ein.“

Erläuterung für Klassik-Neulinge

Tatjana Worm-Sawosskaja bereitete sogleich mit einer großflächigen Projektion eines Gemäldes von Ludwig van Beethoven auf den Klassikgenuss vor. „Beethoven verließ 1792 sein Elternhaus in Bonn und kam nach Wien. Dort beginnen wir“, erläuterte die festlich gekleidete Künstlerin und gab viele Infos, bevor sie die Joseph Haydn, Beethovens Lehrer, gewidmete Sonate op. 2 Nr. 1 interpretierte, die perfekt die euphorische Stimmung des Komponisten in Wien widerspiegelte. Die Zuschauer erlebten dank der Erläuterungen auch die beginnende Schwermut durch erste Anzeichen der Schwerhörigkeit des großen Komponisten, die in der Grande Sonate pathetique op.13 spürbar wird und fühlten die zum Ausdruck gebracht Zuneigung beim gefühlvoll interpretierten Liebestraum von Franz Lizt, den er Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, seiner großen Liebe, gewidmet hatte.

Diese und weitere Stücke von Lizst und Rachmaninow wurden zu einem besonderen Erlebnis, bei dem auch alle, die bisher nur wenig Zugang zu klassischer Musik gefunden haben, abgeholt wurden und so erste Schritte in eine für sie neue, faszinierende Welt tätigen konnten. Zum krönenden Abschluss spielte die Künstlerin „Auf zur Feier!“ des zeitgenössischen, usbekischen Komponisten Awas Mansurow und leitete damit perfekt zu dem Teil über, der eine kulturelle Brücke zwischen Orient und Okzident schafft. Nach lange anhaltendem Applaus konnten die Anwesenden sich mit einem Informationsfilm zu Usbekistan in das ferne und an diesem Tag doch so nahe Land träumen und sich darauf einstimmen, das frisch von der Frau des Konsuls zubereitete usbekische Nationalgericht mit zart geschmortem Lammfleisch, mild gewürztem Reis, angenehmer Kümmelnote, Gemüse und Rosinen zu kosten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Liselotte Reh aus Brühl fand das Konzert „wunderbar“ und auch der „Plow“ mundete. Genauso ging’s Gudrun Lebefromm aus Schwetzingen: „Es war einfach nur schön“, kommentierte sie. Konsul Ulugbek Shukurov stellte fest: „Usbeken und Deutsche haben viel gemeinsam. Beide sind freundlich und fleißig.“ Er ergänzte humorvoll: „Nur beim Einhalten von Regeln gibt es ein paar Unterschiede.“

Bald usbekische Hochbegabte?

Schon am nächsten Tag freute sich Tatjana Worm-Sawosskaja an OB Dr. René Pöltl 703 Euro an Spenden für die Notgemeinschaft übergeben zu können. „Meinen Sie, wir könnten die kulturelle Brücke noch ein Stück weiterbauen, indem hochbegabte Kinder aus dem Musikkonservatorium in Taschkent in Schwetzingen auftreten?“, fragte sie. Eine Idee, die das Stadtoberhaupt positiv aufnahm.