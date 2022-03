7000 Euro Sachschaden nach Unfall an der Auffahrt zur B 535

Schwetzingen. Zwei Autos sind am Mittwoch an der Auffahrt von der Friedrichsfelder Landstraße hin zur B 535 bei Schwetzingen miteinander kollidiert. An der betreffenden Kreuzung kommt es regelmäßig zu Unfällen. Es gab keine Verletzten, allerdings entstand ein Sachschaden von 7000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Eine 31-jährige Opel-Fahrerin war gegen 14.30 Uhr in Richtung Friedrichsfeld unterwegs gewesen. Als sie auf die B 535 in Richtung Heidelberg abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Audi eines 64-jährigen Mannes und die beiden Pkw stießen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt, den Fahrern passierte allerdings nichts.