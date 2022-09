75-Jähriger erfasst Ehefrau beim Ausparken in Sinsheim

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis. Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag beim Ausparken auf einem Parkplatz in Sinsheim seine Ehefrau erfasst. Die 71 Jahre alte Frau wartete hinter dem Auto, während ihr 75-jähriger Ehemann auf dem Karlsplatz ausparkte. Dabei erfasste er die 71-Jährige beim Rückwärtsfahren, sodass sie unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Unmittelbar hinter der Parklücke befand sich ein Metallgeländer, das den Wagen noch vor einem Absturz in einen fließenden Bach bewahrte.

Die Feuerwehr entfernte das Geländer und konnte die 71-Jährige befreien. Ein Rettungshubschrauber flog sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.