75-jähriger Radfahrer in Speyer durch Verkehrsunfall verletzt

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmittag in Speyer ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr gegen 12.45 Uhr ein 75-jähriger Radfahrer den Weg neben der Fahrbahn auf der Geibstraße. An der Einmündung am Technikmuseum versuchte dieser darauf, die Fahrbahn zu überqueren. Ein von rechts kommender Pkw übersah den Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der 75-Jährige verweigerte eine medizinische Untersuchung. Laut Polizei, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

