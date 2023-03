77-Jähriger unter Vorwand ausgeraubt

Schwetzingen. Unbekannte haben am Donnerstag in Schwetzingen einen 77-jährigen ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte verschaffte sich ein bisher unbekannter männlicher Täter unter dem Vorwand, ein Glas Wasser zu wollen, Zutritt zum Haus des 77-jährigen Geschädigten im Sudetenring in Schwetzingen.

Dabei nahm der Täter zwei Ketten, zwei Ringe und Bargeld in Höhe von 300 Euro an sich und entfernte sich dann in unbekannte Richtung aus dem Haus. Der Diebstahl wurde durch den Geschädigten erst am nächsten Tage festgestellt, dementsprechend konnte keine Täterbeschreibung durch den Geschädigten abgegeben werden. Zeugen, die etwas gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer: 06202/2880 bei der Polizei melden.