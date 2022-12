85-Jähriger verursacht Unfall in Neulußheim

Neulußheim. Ein 85-jähriger Fahrzeugführer hat am Freitagabend eine Kollision mit einer 26-jährigen Fahrerin in Neulußheim verursacht. Der Senior war auf der Waghäuseler Straße aus Richtung L560 kommend, unterwegs und wollte nach links in den Altreutweg abbiegen, wie die Polizei berichtet. Hierbei übersah er die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte 26-Jährige, weshalb beide Fahrzeuge kollidierten.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das Fahrzeug der 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ungefähr 6.000 Euro.