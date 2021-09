90 – na und?

Die Talkshow „3 nach 9“ (NDR) hatte jüngst einen besonderen Gast: Dr. Marianne Koch, Ärztin und einer der beliebtesten Filmstars der frühen Bundesrepublik. Während ihres Medizinstudiums bekam sie 1950 in den Semesterferien, obwohl ohne Schauspielausbildung, ein Filmangebot. Gleich im ersten Film war sie so überzeugend, dass weitere Rollenangebote folgten. So unterbrach sie ihr Medizinstudium und drehte 70 Filme – auch in Hollywood mit Gregory Peck und später mit Clint Eastwood. 1971 beendete sie ihre Filmkarriere und nahm das Medizinstudium wieder auf. Sie war damals wohl die prominenteste und älteste Medizinstudentin an der Universität München.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis 1997 arbeitete sie dann in ihrer eigenen Praxis als Internistin, schrieb mehrere Gesundheitsratgeber und hatte immer noch ein Gesundheitsgespräch im Bayerischen Rundfunk. Von 1974 bis 1982 war sie übrigens eine der Moderatorinnen der „3 nach 9“-Sendung. Der aktuelle Gastgeber, Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, fragte seine ehemalige Kollegin, wie sie sich nach dem 19. August, ihrem 90. Geburtstag, fühle, wie man es schaffe, so vital zu sein und welche Ratschläge sie geben könne. „Die reine Zahl 90 mache schon was mit einem, wichtig sei aber, nach vorne zu schauen“, lautete die Antwort. Basis sei gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung, natürlich abgestimmt auf die körperlichen Möglichkeiten. Daneben sei wichtig, neugierig zu bleiben, denn es wäre falsch, vermehrt „das lohnt sich mehr“ Gedanken nachzuhängen.

Bei Seniorenangeboten mitzumachen, Kontakte zu suchen oder anzunehmen und sie auch zu pflegen, sind gute Möglichkeiten für ein besseres Lebensgefühl. Sicher ist Marianne Koch wie ein Leuchtturm und es lässt sich nicht alles beliebig auf jeden Menschen übertragen. Aber darüber und manches mehr kann man mit „Gleichbetroffenen“ prima diskutieren. Vielleicht auf einem „Schwätzbänkle“ in Schwetzingen.