A 61 in der Nacht wegen Unfall kurzzeitig gesperrt

A61/Hockenheim. Bei einem Unfall auf der A61 ist in der Nacht zum Samstag ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei soll eine 25-jährige Autofahrerin in der Überleitung der A6 auf die A61 in Fahrtrichtung Speyer im dortigen Kurvenbereich aufgrund Nässe ins Rutschen geraten sein. Dabei kollidierte sie mit dem Heck eines neben ihr fahrenden Lkw. Die Autobahn musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Aufgrund der Unfallzeit kam es aber nicht zu einem größeren Stau. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Es wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

