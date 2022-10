A6-Anschlussstelle Sinsheim heute Nacht teilweise gesperrt

Sinsheim / A6. Auf der A6 finden in der Nacht zum Donnerstag, 27. Oktober, Bauarbeiten statt. Deshalb wird in Fahrtrichtung Mannheim die Ausfahrt Sinsheim (33a) teilweise gesperrt. Konkret sollen in der Nacht Anpassungen an den Leitplanken vorgenommen werden, "für den Transport von Schwerlastgütern", so eine Mitteilung der Projektgesellschaft ViA6West.

Die Sperrung findet heute statt, am Mittwoch, 26. Oktober 2022, 20:00 Uhr, und dauert voraussichtlich bis Donnerstag, 27. Oktober 2022, max. 06:00 Uhr.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, werden Verkehrsteilnehmer mit Fahrtziel Richtung Sinsheim/Mosbach/Neckargemünd/Eberbach von Mannheim kommend gebeten, die Umleitung U66a über die Ausfahrt Sinsheim-Süd (33 b) zu nutzen. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Nürnberg ist frei und nicht von der Sperrung betroffen.

Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, wird die Sperrung entsprechend zeitnah aufgehoben.