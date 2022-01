A6 zwischen Schwetzingen und Mannheim nach Auffahrunfall stundenlang gesperrt

Schwetzingen. Wegen eines Auffahrunfalls musste die A6 bei Schwetzingen in Fahrtrichtung Frankfurt in der Nacht zum Montag gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 22-Jährige die Strecke, als ihr gegen 23 Uhr zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim ein 34-Jähriger hinten auffuhr. Die beiden Pkw und umherliegende Trümmerteile versperrten in der Folge beide Fahrstreifen.

Beide Autofahrer, sowie der Beifahrer der 22-Jährigen, wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 33.000 Euro. Die Strecke war bis etwa 2.30 Uhr gesperrt. In der Spitze bildete sich ein Rückstau von zwei Kilometern.