Ab in die Sonne: Ein herrliches Plätzchen auf Mallorca

Na, hungrig nach Sonne und Meer? Das Hotel Espléndido in Puerto de Sóller öffnet schon Ende Februar. Auf Mallorca erwacht nämlich das süße Leben, wenn hier noch Nässe und Schnee den Alltag bestimmen.

Das Vintage-Strandhotel hoch über dem Meer erwartet die Genießer, die die Ruhe und das Besondere suchen. Mit einem unglaublichen Geschick und einem ausgeprägten Sinn für das Schöne wurde das Espléndido von schwedischen Hotelierpartnern zu einem außergewöhnlichen Refugium gemacht.

In Insiderkreisen wird es „Bride of Sóller“ genannt – dafür sind wohl das geschmackvolle Design und die traumhafte Lage direkt am Meer und am Fuße des Tramuntana-Gebirges verantwortlich. Wohin man sich im Espléndido auch wendet, ein liebevoll arrangiertes Detail, ein lauschiges Plätzchen zum Tagträumen, eine romantische Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein.

An zwei Pools – ein Infinitypool nur für Erwachsene und ein Familienpool – und am Strand spielt sich das sommerliche Leben ab. Eine stylische Wellness- und Fitnessarea gibt dem Espléndido das exklusive Extra. Wohltuende Massagen, Maniküre und Pediküre gönnen sich Genießer unter freiem Himmel mit Blick aufs blaue Meer. Nach dem Saunagang wird im Freien unter Palmen geruht.

Die Küche des Espléndido begeistert mit den Köstlichkeiten der Mittelmeerküche und internationalen Spezialitäten. „Herrlich“ heißt „Espléndido“ auf Deutsch und herrlich ist eine Auszeit in dieser Ruheoase, nur eine halbe Stunde von Palma entfernt.

Die Region ist wie gemacht zum Wandern und Radfahren, zum Canyoning und Tauchen oder für eine spritzige Ausfahrt mit der Vespa. Sóller gilt als eines der entzückendsten Städtchen der Baleareninsel. mk

Kontakt: Hotel Espléndido, Es Traves 5, 07108 Puerto De Sóller, Mallorca, Spanien, Telefon +34/971/63 18 50, info@esplendidohotel.com, www.esplendidohotel.com