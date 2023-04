Ab jetzt geht’s im Schwetzinger Festspielbüro rund

Schwetzingen. Ende nächster Woche geht es schon los, dann werden die Schwetzinger Festspiele mit zwei Konzerten und einer Klanginstallation im Schloss und Garten eröffnet. Inzwischen ist das Festspielbüro im Obergeschoss der Orangerie schon voll besetzt. Es gibt gerade in den letzten Tagen vor Beginn viel zu tun im Team um die Künstlerische Leiterin Heike Hoffmann (Bild). Wir haben uns mit ihr getroffen und im Vorfeld ein kleines Interview geführt.

Das war ja ein Schreck, dass gleich die Eröffnungsinszenierung abgesagt werden musste. Wie haben Sie es verkraftet und wie konnten Sie so schnell guten Ersatz besorgen?

Heike Hoffmann: So eine Absage ist bitter für alle Beteiligten und tut weh. Das steckt man auch nicht so leicht weg, muss aber professionell damit umgehen. Wir hatten für die Oper mit dem SWR Symphonieorchester und so herausragenden Solisten wie Sarah-Maria Sun und Dietrich Henschel eine Traumbesetzung. Da lag es nahe, gemeinsam ein attraktives Konzertprogramm zu überlegen, das idealerweise auch einen inhaltlichen Bezug zum Festspielmotto „Vanitas“ haben sollte. Dass das gelungen ist, dafür bin ich allen Beteiligten sehr dankbar und hoffe, dass dieses schöne Programm, in dessen Zentrum die Wunderhorn-Lieder von Gustav Mahler stehen, ein zahlreiches Publikum findet.

Viele Kulturschaffende beklagen, dass es schwieriger wird, Festivals mit kompetentem Personal zu besetzen. Wie sieht’s hier aus?

Hoffmann: Das sind Nachwirkungen der Pandemie. Die hat ja insbesondere die Freiberufler hart getroffen und viele haben sich umorientiert und sind in ein festes Arbeitsverhältnis gewechselt. Festivals arbeiten das Jahr über mit sehr kleinen Teams und stocken für die Veranstaltungszeit auf, das wird zunehmend schwieriger. Auch wir gehen dieses Jahr mit reduzierter Besetzung an den Start, das erfordert von allen sehr viel Flexibilität, Engagement und vor allem eine Menge Kondition.

Was ist jetzt alles vor Ort zu organisieren?

Hoffmann: Das Büro ist von Baden-Baden in die Räume bei der Orangerie umgezogen, die Computer sind installiert und seit Montag sind auch die Praktikanten vor Ort, die uns während der Festspielzeit unterstützen und viele wichtige Aufgaben übernehmen bei der Künstler- und der Besucherbetreuung. Sie werden jetzt in Windeseile eingearbeitet, machen sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut und absolvieren alle auch einen Erste-Hilfe-Kurs. Letzte organisatorische Absprachen werden getroffen, die Tages- und Projektpläne vorbereitet, die Instrumentenbestellungen nochmals überprüft und noch viel mehr. Die Veranstaltungssäle werden bestuhlt und die Bühnen eingerichtet und in wenigen Tagen kommen ja auch schon die Künstler. Die Programmhefte für die 45 Veranstaltungen müssen erstellt und in Druck gegeben werden und die Verantwortlichen für Ticketing und Marketing haben ebenfalls alle Hände voll zu tun.

Gibt’s denn noch Karten und bei einzelnen Konzerten eine Tageskasse?

Hoffmann: Einige Veranstaltungen sind ausverkauft, aber für viele gibt es noch Tickets – das ist auch so eine Veränderung durch die Pandemie, die überall zu beobachten ist: Man entscheidet sich nicht mehr Wochen vorher für einen Besuch, sondern eher kurzfristig. Die Tageskasse öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn. Und da gibt es dann auch die 10-Euro-Tickets für Schüler, Studenten und Azubis, die wir neu eingeführt haben, um jungen Menschen in Zeiten knapper Kassen einen solchen Konzertbesuch zu ermöglichen.

Die Klangsäulen kommen ja auch wieder zum Einsatz, Ab wann kann man als Schlossgartenbesucher was dort hören?

Hoffmann: Die Säulen haben im vergangenen Jahr so viel Resonanz gefunden, dass wir sie gern noch einmal nutzen wollten – auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Diesmal aber anders, nämlich mit Musik. Ich habe die Kompositionsklasse der Mannheimer Hochschule für Musik und Kunst eingeladen, sich mit dem Ort, also dem Schwetzinger Schlossgarten, auseinanderzusetzen und so sind unter der Künstlerischen Leitung von Prof. Sidney Corbett, der übrigens in Schwetzingen lebt, acht neue Kompositionen entstanden, die man während der gesamten Festspielzeit bei einem Besuch im Park hören kann. Das erste Mal am Samstag, 29. April, um 17.30 Uhr. Dann sind auch die jungen Komponistinnen und Komponisten anwesend.