Ab Montag deutliche Corona-Lockerungen im Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Kreis treten bereits am Montag, 28. Juni, neue Lockerungen der Corona-Verordnung in Kraft. Das hat das Landratsamt am Sonntagabend mitgeteilt. Grundlage ist die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und die Einführung einer neuen Inzidenzstufe von zehn. Im Stadtkreis Heidelberg ist dies schon seit dem 14. Juni der Fall, wobei hier gleich an drei Tagen mit einem Inzidenzwert von 9,9 (zuletzt am 25. Juni) quasi eine Punktlandung hingelegt wurde. Auch der Rhein-Neckar-Kreis weist seit dem heutigen Sonntag zum fünften Mal in Folge einen einstelligen Wert auf (23. Juni: 7,7; 24. Juni: 6,9; 25. Juni: 5,8; 26. Juni: 5,1; 27. Juni: 3,8).

Ganz grundsätzlich fällt ab Montag in Baden-Württemberg unter anderem die Maskenpflicht im Freien weg, also etwa an Haltestellen oder auf Supermarkt-Parkplätzen. Ein Mund/Nasenschutz muss außerhalb geschlossener Räume nur noch dort getragen werden, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten wird.

Weitere Lockerungen ab sofort bringt die neue Verordnung schon bei Inzidenzen unter 35. Dann fallen etwa in der Gastronomie, im Einzelhandel, beim Amateur- und Frei-zeitsport, in Schwimmbädern, Freizeitparks und Museen sämtliche Auflagen weg. Somit gilt auch in geschlossenen Räumen nicht mehr die die 3G-Regelung, beispielsweise Kneipen- und Fitnessstudio-Besuche sind auch ohne tagesaktuellen Schnelltest möglich. Zudem sind die maximalen Teilnehmerzahlen in vielen Bereichen erhöht worden. Bei einer Inzidenz unter zehn könnten bald auch Diskotheken unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Hier will das Land zunächst allerdings noch die Ergebnisse von Modellversuchen abwarten.

Die Landesregierung hat zum 28. Juni 2021 die Corona-Verordnung komplett überarbeitet. „Eine entscheidende Neuerung ist neben der Einführung der neuen Inzidenzgrenze zehn die Tatsache, dass sowohl für Lockerungen als auch für Verschärfungen gilt, dass der jeweilige Inzidenzwert an fünf Tagen in Folge unter- oder überschritten sein muss“, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

