Ab morgen gibt's den digitalen Impfpass in der Region

Rhein-Neckar. Im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg werden ab kommenden Montag, 14. Juni, für Impflinge die neuen digitalen Impfnachweise ausgegeben, das teilte der Rhein-Neckar-Kreis am Freitag mit. Dasselbe gilt für Impflinge der Impfzentren in Weinheim und Sinsheim.

Betreffende können dann durch einen QR-Code der entsprechenden Smartphone-Apps ausgelesen werden. Beispiele für solche Apps sind „CovPass“ oder die „CoronaWarn-App“. Für Geimpfte bedeutet dies, dass sie den gelben Impfpass künftig nicht mehr mit sich führen müssen. Das digitale Zertifikat sei ein kostenloses zusätzliches Angebot zum gelben Impfausweis, der als Dokument weiterhin seine Gültigkeit behält, heißt es in der Mitteilung.