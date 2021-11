Ab sofort 3G-Regel in Bussen und Bahnen der RNV

Rhein-Neckar. In Bahnen und Bussen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gilt ab sofort die 3G-Regel. Das teilte das Verkehrsunternehmen am Dienstag mit. Somit ist eine Fahrt im Öffentlichen Personennahverkehr in der Region nur noch für geimpfte, genesene und aktuell getestete Fahrgäste möglich. Neben einem PCR-Test ist auch ein Antigenschnelltest als Nachweis ausreichend. Dieser darf aber nicht älter als 24 Stunden sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausgenommen von der Maßnahme sind nach Angaben der RNV Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler, da diese im Zuge des Schulbesuches regelmäßig getestet werden. Als Nachweis gilt der Schülerausweis.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus in Mannheim: Fallzahlen, Regeln und Impfungen Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Mehr erfahren

Weiterhin ist das Tragen einer medizinischen Maske in den Bussen und Bahnen Pflicht. Kinder unter sechs Jahren, Personen mit entsprechendem Attest sowie gehörlose und schwerhörige Fahrgäste nebst ihrer Begleitpersonen sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren

Der Nachweis über den 3G-Status soll während der gesamten Fahrt für Stichprobenkontrollen bereitgehalten werden. Das Verkehrsunternehmen machte darauf aufmerksam, dass es gesetzlich dazu verpflichtet ist, sowohl 3G als auch die Maskenpflicht stichprobenartig zu überwachen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2