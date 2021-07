Ab sofort gibt es einen Friedrich-Ebert-Platz

Der bisher namenlose Bereich an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Walter-Rathenau-Straße – dort, wo die neuen Flüwo-Häuser (l.) stehen – heißt ab sofort Friedrich-Ebert-Platz. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen.

Anlass ist Eberts 150. Geburtstag in diesem Jahr. Er war von 1919 bis 1925 der erste Reichspräsident der Weimarer Republik. Die Stadt wird dort eine Informationstafel des Historischen Pfades mit seiner Lebensgeschichte errichten.

Beim Neubau des Gebäudeensembles mit 55 Mietwohnungen, einer Gewerbeeinheit und einem Gemeinschaftsraum waren in die Gestaltung der Außenanlagen auch die angrenzenden öffentlichen Gehwegbereiche, die Straßenbäume sowie die Freiflächen an der Ecke zur Friedrich-Ebert-Straße und beim Rondell miteinbezogen worden. Um eine städtebaulich ansprechende Gesamtgestaltung zu erreichen, hatte die Wohnungsbaugesellschaft die gesamte Abwicklung und Ausführung übernommen.

Die offizielle Einweihung – gemeinsam mit der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Stiftung Heidelberg – könnte noch im Sommer erfolgen, sagte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. ali

