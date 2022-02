Ab sofort nur noch 3G für Gastronomie

Änderungen gelten ab Mittwoch, 23. Februar, für die Gastronomie in Sachen Zugangsregeln für das Land Baden-Württemberg. Das hat noch am Dienstagnachmittag Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel den Wirten in Schwetzingen mitgeteilt. Danach gelten nun die Regelungen der Warnstufe – derzeit liegt die Auslastung bei Intensivbetten auf 288 und die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 7,7. Die Alarmstufe tritt in Kraft, wenn sowohl der Schwellenwert für die Auslastung der Intensivbetten von 390 und der Schwellenwert für die Hospitalisierungsinzidenz von 15 erreicht oder überschritten werden.

In der Warnstufe gilt für die Innen- und die Außengastronomie nur noch 3 G. Es haben als auch wieder Ungeimpfte, die einen Negativtest nachweisen, bewirtet werden. Nur beim Tanzen gilt weiterhin 2Gplus mit einer Testpflicht für alle. jüg

