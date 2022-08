Abba-Tributeshow „Swede Sensation“ im Schlossgarten: Von „Waterloo“ bis „Dancing queen“

Schwetzingen. „Da kennt man ja jeden Song“ – dieser Spruch war am Donnerstagabend mehrfach zu hören, als die Abba-Tributeshow „Swede Sensation“ vor dem Schlossrestaurant „Theodor’s“ spielte und die knapp 500 Besucher vom ersten bis zum letzten Takt restlos begeisterte. Ein Hit jagte den anderen: Los ging es mit „Waterloo“, der Titel mit dem das schwedische Quartett 1974 den Grand Prix gewann und seine Weltkarriere startete.

Schon bei „Money, Money, Money“ und „Knowing Me, Knowing You“, füllte sich die Tanzfläche vor der Bühne – vornehmlich mit den weiblichen Gästen, die zudem absolut textsicher waren. Kein Wunder, denn diese Titel begleiten viele schon ihr ganzes Leben. Und die vier „Abbas“ auf der Bühne machten es nahezu perfekt –Saskia Tanfal als Agnetha, Sebastian Gurgel als Björn, Mike Rubin als Benny und Sara Mosquera als Anni-Frid. Nicht nur der Gesang und die Musik waren authentisch, auch das Outfit und die Instrumente. So spielte Gurgel auf der Sternenglitter-Gitarre des echten Björn und in ihren Stretchanzügen und Plateauschuhen waren die beiden Sängerinnen wahre Doubles – natürlich mit blonder und brünetter Haarfarbe. Doch nicht nur die Optik stimmt, auch der Gesang kommt dem Original ziemlich nahe, selbst von der Klangfarbe ihrer Stimmen. Die komplette Konversation mit dem Publikum verlief übrigens – auch wie beim Original – auf Englisch. Obwohl die Bandmitglieder aus Potsdam stammen.

Chor aus dem Publikum

Und so nahm die Party ihren Lauf – mit „Mamma mia“, „Fernando“, „Chiquitita“, „Voulez-vous“ oder „Dancing queen“ , „SOS“, „Super trouper“, „Take a chance on me“ oder „The winner takes it all“. Und bei „I have a dream“ holt sich die insgesamt sechsköpfige Band einen Chor aus dem Publikum auf die Bühne, bevor die rauschende Sommerparty mit einem Medley und „Thank you for the music“ allmählich zu Ende ging. Dieser Titel war auch der Tenor im Publikum: Vielen Dank für die Musik. Oder wie es Besucherin Birgit Rechlin für viele begeisterte Gäste auf den Punkt brachte: „Es war einfach super.“