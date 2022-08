Abendexkursion mit Baumann über die Schwetzinger Wiesen

„Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Schwetzinger Wiesen – Edinger Ried“ ist eines der naturschutzfachlich hochwertigsten Rheinauengebiete unseres Landes – und es ist ein sehr wichtiges Naherholungsgebiet für Tausende Menschen“, stellt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen fest. Das Landschaftsschutzgebiet „Schwetzinger Wiesen“ befindet sich zwischen Sommerdamm und dem Hochgestade.

Um die aktuelle Situation vor Ort anzuschauen, lädt der Schwetzinger zu einer kostenlosen Abendexkursion ein. Diese findet am Mittwoch, 17. August, um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist am Rohrhofer Friedhof. Bei der Exkursion wird die Natur der Schwetzinger Wiesen vorgestellt, die Bedeutung für den Klima- und Naturschutz und anhand von Beispielen aus anderen Rheinauengebieten besprochen, wie ein Miteinander von Landwirtschaft, Hochwasserschutz, Erholungsnutzung, Klima- und Naturschutz gelingen kann.

„Einst ein ausgedehntes Wiesengebiet, wurden Wiesen im letzten Jahrhundert in Ackerflächen umgebrochen. Natur- und Liegenschaftsverwaltung haben über Extensivierungsverträge mit der Landwirtschaft wieder aus Acker- hochwertige Wiesenfläche zurückverwandelt“, so Baumann. Doch noch immer gebe es viele Ackerflächen, noch immer finde eine Ackernutzung auf Moor- und Anmoorflächen statt.

„Gerade in der sogenannten Randsenke schwinden die torfhaltigen Böden Jahr für Jahr und werden als CO2 in die Luft emittiert. Es ist eine große Aufgabe, auch hier mit der Landwirtschaft Wege zu finden, eine moor- und naturverträgliche Landwirtschaft zu etablieren. Die Flächen liegen im Eigentum der öffentlichen Hand – Stadt Schwetzingen und Land Baden-Württemberg“, so Baumann weiter. zg