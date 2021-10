Abendgottesdienst in Herbststimmung

Auch im Oktober feiert die evangelische Kirchengemeinde einen Abendgottesdienst am vierten Wochenende des Monats, dieses Mal aber am Samstag. Der Gottesdienst beginnt 23. Oktober um 17 Uhr in der Stadtkirche. Pfarrer Steffen Groß gestaltet dabei die Liturgie und Predigt. Die kirchenmusikalische Mitgestaltung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer. Die Besucher dürfen sich auf die besondere Stimmung in der herbstlichen, dunkleren Jahreszeit in der Kirche freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Stadtkirche stehen bei Gottesdiensten nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Im Gegensatz zu Konzerten, bei denen 3G gilt, dürfen Gottesdienste ohne 3G-Nachweise besucht werden, aber deswegen sind die Regeln auch strenger als bei Konzerten und anderen Veranstaltungen.

Die Vorgaben zu Abstand und Maskenpflicht sind zu beachten und werden auch durch die kirchlichen Mitarbeiter kontrolliert. Die verpflichtende Registrierung der Personendaten kann über die Luca-App oder in Papierform erfolgen. zg