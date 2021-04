Schwetzingen. Die katholische Kirchengemeinde bietet ab Sonntag, 25. April, für alle, die das Wochenende besinnlich ausklingen lassen möchten und Stärkung für die neue Woche suchen, einen Sonntagabendgottesdienst an. Der Abendgottesdienst findet einmal im Monat um 19 Uhr in St. Maria, Uhlandstraße, statt. An diesen Sonntagen entfällt dann der Gottesdienst in St. Maria um 9 Uhr.

