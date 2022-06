Abendliche Operngala erleben – mit Freikarten

Wer einmal bei „Schloss in Flammen“ im Schlossgarten Schwetzingen war, ist fasziniert von der Kulisse und dem Flair. Da ist einmal diese fantastische Musik auf der Bühne, die herrlich unterhaltsame Moderation durch Chako Habekost und dann das gigantische Synchronfeuerwerk, das alle in eine nächtliche Traumwelt entführt. Nach dem Vorbild englischer Königshöfe entspricht die gesamte Boden- und Luftpyrotechnik einer live nach der Orchesterpartitur gesteuerten Abfeuerung, die der international renommierte Pyrokünstler Renzo Cargnelutti am Samstag, 25. Juni, in Szene setzt. Wasserfälle aus Feuer, Blitze, Fontänen und Installationen auf dem Boden ergänzen auf wirkungsvolle Weise das Höhenspektakel und die Gesamtillumination des Schlossgartens.

Richtig schön sind die Picknickplätze. Hier lassen sich die Gäste immer wieder Neues und Aufregendes einfallen. Das trifft auch auf Kostümierungen zu. Die Jury hat es da nicht leicht, die Besten zu küren. Einlass ist am Samstag ab 18 Uhr, los geht’s um 20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und: Unsere Redaktion verlost in Kooperation mit Veranstalter Yellow Concerts Freikarten. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist der Mittwoch, 22. Juni, 12 Uhr, Stichwort: Schloss in Flammen.

Hinweise rund um die Veranstaltung: Das Mitbringen von Hunden, Stockschirmen und Zelten ist nicht gestattet. Der Schlossgarten schließt am 25. Juni bereits um 17 Uhr für den normalen Besuchsverkehr.