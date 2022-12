Abendlicher Streit in Neustadt endet in Strafanzeigen und in der Gewahrsamszelle

Neustadt/Weinstraße. In der Neustadt an der Weinstraße ist es am Freitag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz vor 23 Uhr in einer Gaststätte in der Innenstadt zu einem verbalen Streit zwischen einem 27-Jährigen und einer 31-Jährigen. Grund für den Streit war eine unsittliche Berührung des 27-Jährigen. In Folge des Streits schlug der Mann die Dame mit der flachen Hand in das Gesicht. Beim Eintreffen der Polizei, zeigte sich der Neustädter weiterhin aufbrausend, weshalb dieser einen Platzverweis erhielt. Da der 27-Jährige dem nicht nachkam, musste dieser den Rest der Nacht in die Gewahrsamszelle. Laut Polizei, wurde ein Beamter durch einen Begleiter des Täters im Rahmen des Einsatzes beleidigt. Nun kommen auf den 27-Jährigen mehrere Strafanzeigen zu. Dessen Begleiter muss ich ebenfalls wegen der Beleidigung strafrechtlich verantworten.

