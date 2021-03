Die Evangelische Gemeinde am Schlossplatz 9 sagt aufgrund der Zunahme an Corona-Fällen über Ostern ebenfalls ihre Präsenzgottesdienste ab. Sie bietet im Gegenzug Veranstaltungen online beziehungsweise als Livestream an, teilt Gemeindepastor Matthias Störmer in einem Schreiben mit.

Demnach ist ein Gottesdienst am Karfreitag, 2. April, 15 Uhr mit Andacht samt Abendmahl via „Zoom“ (Link bitte erfragen) vorgesehen. Am Ostersonntag, 4. April, 10.30 Uhr, wird ebenfalls ein Gottesdienst per Livestream übertragen.

Die Bibelgesprächskreise finden derzeit donnerstags, 19.30 Uhr über „Zoom“ (Link bitte erfragen) statt. Hauskreise werden ebenfalls online angeboten. „Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie teilnehmen wollen“, ermuntert Pastor Matthias Störmer. Die Jungschar (acht bis zwölf Jahre) hat Online-Aktionen nach Ostern geplant – auch hierzu erteilt die Gemeinde gerne Auskunft unter Telefon 06202/12 70 935. zg