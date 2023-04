Abholung von Grünschnitt beantragen

Region. Der Frühling ist da und viele Bürger beginnen mit der Gartenarbeit. Dabei fällt jede Menge holziger Grünschnitt an. Aber wohin damit? Ganz einfach: Nach vorheriger Anmeldung holt die AVR Kommunal Grünschnitt holzig direkt vor dem Grundstück ab, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit die Anmeldung so komfortabel wie möglich abläuft, empfiehlt die AVR Kommunal die Nutzung des Onlineformulars auf ihrer Homepage oder über die AVR Abfall-App. Die Vorteile des Onlineformulars gegenüber der Anmeldung per E-Mail oder Telefon liegen dabei klar auf der Hand: Es ist rund um die Uhr verfügbar, es gibt keine Warteschleifen am Telefon und damit geringerer Zeitaufwand für die Antragsstellung.

Und so funktioniert’s

Einfach unter www.avr-kommunal.de/leistungen/entsorgung/onlineauftrag-abholung-auf-abruf die erforderlichen Formularfelder ausfüllen, vorgeschlagenen Termin auswählen und die Vorgaben für die Bereitstellung am eigenen Grundstück beachten. Nach der Datenerfassung wird noch einmal eine Kontrollseite angezeigt. Hier besteht die Möglichkeit, alle erfassten Daten final zu überprüfen und den Antrag elektronisch abzuschicken. Im Anschluss erfolgt eine schriftliche Auftragsbestätigung.

Zum Grünschnitt holzig gehören Äste und Zweige sowie Strauch-, Baum- und Heckenschnitt aus der häuslichen Gartenpflege. Die einzelnen Stücke dürfen bis zu 1,5 Meter lang und ma-ximal 25 Kilogramm schwer sein sowie einen Durchmesser von höchstens 20 Zentimetern haben. Die Gebühr für eine Abholung von Grünschnitt holzig bis zu einer Menge von einem Kubikmeter beträgt 9 Euro, bis zu zwei Kubikmetern 16 Euro. Für Mehrvolumen je angefangene zwei Kubikmeter fallen weitere 9 Euro an. zg